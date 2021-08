Covid-19: ocupação geral dos leitos na 22ª RS está em 16,67%

Da Redação

Hospital Regional de Ivaiporã

Mesmo com o encerramento de 24 leitos exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19 no inicio do mês na 22ª Regional de Saúde (22ª RS) de Ivaiporã, a taxa de ocupação continua em queda.

Nesta segunda-feira (16), por exemplo, a taxa de ocupação geral (leitos de enfermaria e UTI) até às 16 horas, conforme boletim da 22ª RS era de 16,67% no Hospital Regional de Ivaiporã (HRI), que agora centraliza o atendimento dos pacientes com doença na regional.

Das 20 vagas de UTI disponibilizadas no HRI, apenas oito se encontravam ocupadas, ou seja, taxa de ocupação de 40%. Já a taxa de ocupação dos 40 leitos de enfermeira disponíveis, apenas dois estavam ocupados, taxa de ocupação de 5%.

