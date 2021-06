Covid-19: morre líder do Esquadrão de Cristo, aos 34 anos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quinta-feira (10), Tiago Correa Vidal, de 34 anos, conhecido também como Gaúcho, morreu por complicações causadas pela Covid-19, em Ivaiporã. Ele era líder do Esquadrão de Cristo, grupo de motociclistas, e estava internado no Hospital do Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas.



Segundo informações da Funerária Nacional, o sepultamento está previsto para as 13 horas, no Cemitério de Ivaiporã.

Tiago era dono da Tecnocar Oficina do Gaúcho, deixa a esposa, a servidora pública Graciele, e duas filhas, de 13 e 2 anos.