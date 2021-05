Covid-19: Moradora de Cambira morre vítima da doença

Continua após publicidade

A morte da moradora de Cambira, Dioneide Setti de 48 anos, gerou grande comoção nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (10).

Dioneide estava internada no Hospital da Providência e lutava contra a Covid-19. Ela era professora auxiliar de Educação Infantil e bastante conhecida no município.

Ainda nesta segunda, mais nove pessoas testaram positivo para a doença. No total são 676 diagnósticos positivos sendo que 615 pessoas já estão recuperadas e 17 morreram.

Ainda não foram repassados detalhes do sepultamento. "Meu Deus minha amiga morreu ,você me ajudou tanto no magistério, uma pessoa tão feliz, quando estava triste o mundo desabando sobre a minha cabeça, chegava na escola lá estava ela toda sorridente me dava conselho...Ia no refeitório e lá conversava e me deixava feliz.. Quantas vezes eu queria desistir e ela me ligava dizendo q eu tinha q erguer a cabeça.. Descansa em paz minha grande amiga. Que Deus te receba d braços aberto"