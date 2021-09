Da Redação

Covid-19: Médico de Borrazópolis deixa UTI

O médico Vagner Tavares, que está internado no Hospital do Coração em Londrina tratando complicações da Covid-19, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi para o quarto. Seu quadro inspira cuidados, mas a informação é positiva. Dr. Vagner é médico do Hospital Municipal de Borrazópolis. A prefeitura da cidade publicou a informação nas redes sociais.

“Hoje nosso querido Dr. Vagner apresentou sensível melhora, recebeu alta da UTI e indo para o quarto. Ele se encontra internado em Londrina no Hospital do Coração (Unidade Bela Suiça). São ótimas notícias, vamos continuar em oração a favor da pronta recuperação do Dr. Vagner e dos demais que lutam pela cura dessa doença. Deus é bom o tempo todo”, diz a publicação.

De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira (27), Borrazópolis registrou mais dois casos de Covid-19 nesta data. Outras 50 pessoas se recuperaram e 44 devem sair do isolamento nesta terça-feira (28). Na quarta-feira (29), o município dará início a aplicação da terceira dose, com idosos acima de 80 anos.

No total, o município soma 1.318 casos de Covid-19, com 1.034 curados e 34 óbitos desde o início da pandemia.