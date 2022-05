Covid-19: Jardim Alegre cancela abertura dos Jogos Escolares

Da Redação

Nesta quinta-feira (26), em Jardim Alegre, aconteceria a abertura dos Jogos Escolares, no entanto, autoridades do município decidiram pelo cancelamento da festa de abertura, devido ao aumento do número dos casos da Covid-19.

A decisão foi tomada após reuniões que contaram com a presença do chefe do Departamento de Esportes, Luiz Carlos Pereira, o "Chocolate", dos secretários Municipais de Educação e de Saúde, juntamente com o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, e o vice-prefeito, Moisés Lnortovz dos Santos.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, o cancelamento será apenas da festa de abertura do evento, a competição esportiva, por sua vez, acontecerá normalmente.

Nesta terça-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde de Jardim Alegre confirmou mais oito casos positivos da doença. Sendo referentes a cinco mulheres e três homens. Os exames positivados foram confirmados, por meio de testes rápidos, feitos em instituições de saúde particulares.





Fonte: Informações do Blog do Berimbau.