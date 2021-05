Covid-19 Ivaiporã registra neste domingo 17 novos casos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento de Saúde, registrou neste domingo (23), mais 17 novos casos de coronavírus (Covid-19). São 16 resultados analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e um por laboratório particular.

Com isso, a cidade soma 2.920 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus, das quais 2.623 estão recuperadas. O município também já confirmou, desde o início da pandemia, 68 óbitos decorrentes do vírus.

No momento o município tem 229 casos ativos,, 21 pessoas, entre casos suspeitos e confirmados, estão hospitalizadas.

Além disso, 16 exames aguardam resultado do Lacen, 13 de pacientes considerados com suspeita da Covid e de três de óbitos que estão em investigação.

Por isso, as equipes de saúde alertam que é necessário manter as medidas preventivas para baixar a curva de contágio.

