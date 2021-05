Covid-19: Ivaiporã registra mais 28 casos nesta terça-feira

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Mais 28 amostras foram confirmadas para Covid-19, em Ivaiporã, nesta terça-feira (25). Conforme dados do Departamento Municipal de Saúde, são oito resultados analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e 20 de laboratório particular.

Com mais esses novos casos, Ivaiporã soma 231 pessoas com o vírus ativo (198 em domicílio e 33 internadas). Desde o início da pandemia Ivaiporã contabiliza 2.966 pessoas com resultados positivo para coronavírus, dessas 2.667 se recuperaram e 68 óbitos.

Outras 73 amostras de pessoas com suspeita da doença aguardam resultados do Lacen. Três dessas amostras são de óbitos que se encontram em investigação.

Por isso, as equipes de saúde insistem que é fundamental cumprir as medidas que evitam contágio por coronavírus.