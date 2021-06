Covid-19: Duas mortes registradas em São Pedro do Ivaí

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Segundo informações do Canal HP, sobe para 41 o número de mortes em decorrência da Covid-19 no município de São Pedro do Ivaí.

Na noite de sexta-feira (04), foi confirmado o óbito do aposentado José Bernardino Fernandes, o Zé Baixinho, e da moradora do distrito de Marisa, Ivone Pereira dos Santos, de 43 anos.

Ambos estavam internados em hospital em Apucarana. A cidade se despediu de pelo menos oito pessoas na última semana. Os sepultamentos ocorrerão neste sábado (05).