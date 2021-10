Da Redação

Covid-19: 2º dia consecutivo sem novos casos em Ivaiporã

O Departamento de Saúde de Ivaiporã não recebeu resultado positivo de exames da Covid-19, nesta quarta-feira, dia 13 de outubro. É o 2º dia consecutivo sem novos casos de coronavírus, além disso, registrou mais três pacientes que se recuperaram da doença.

Desde o início da pandemia o município registrou 4.066 casos de pessoas infectadas com o vírus, dessas 3.939 se recuperaram da doença e 98 óbitos. No momento, 29 pacientes estão com o vírus ativos, três estão internados em unidade hospitalar.

No momento, 14 pessoas com suspeita da Covid-19 aguardam resultados de exames que foram enviados para análise no Laboratório Central do Estado (Lacen).

