Covid-19: 11 casos confirmados neste domingo em Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã por meio do Departamento de Saúde confirmou neste domingo (16), mais 11 casos de Covid-19, elevando o número de ocorrências para 2.742 no município, desde o início da pandemia.

Os resultados positivos são de seis mulheres e cinco homens que foram analisados pelo do Laboratório Central do Estado (Lacen). Ivaiporã tem outros seis casos em investigação pelo Lacen.

Do número total de pessoas infectadas com o vírus 2.522 se recuperaram, 64 mortes por complicações da doença. No momento 156 pessoas estão com o vírus ativo, dessas, 16 em tratamento em unidade hospitalar.

