Coveiro é encontrado morto dentro do cemitério, em Jandaia do Sul

A identidade do trabalhador não foi divulgada no boletim de ocorrências

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul, na região norte do Paraná, foi acionada na manhã desta sexta-feira, 12, para comparecer no Cemitério Municipal, depois que um coveiro, que trabalhava no local, foi encontrado morto. Socorristas da Defesa Civil do Município e do Corpo de Bombeiros também foram acionados.

Segundo a polícia, o trabalhador teria sido localizado por terceiros caído no chão do cemitério. A equipe da Defesa Civil e Bombeiros já haviam constatado o óbito, informado que, aparentemente, seria em decorrência de causas naturais. Ainda de acordo com as equipes que prestaram atendimento, não foi encontrado nenhum tipo de hematoma no corpo do coveiro.

O investigador da Polícia Civil de plantão na cidade, instruiu as equipes que, por não haver indícios de crime, seria obrigatório somente o acionamento da funerária, não sendo necessário o comparecimento da Polícia Civil ou Instituto Médico Legal (IML). Familiares da vítima já estavam presentes no local e acompanharam todo o procedimento. A identidade do trabalhador não foi divulgada no boletim de ocorrências.

