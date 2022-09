Costelada e leilão beneficentes são realizados em Novo Itacolomi

Da Redação

Costelada acontece no dia 9 de outubro, em Novo Itacolomi

No dia 9 de outubro, das 11 às 14 horas, será realizado o 6º Almoço e Leilão Solidário, em prol do Hospital do Câncer de Londrina, e da Unidade de Tratamento do Câncer, do Hospital da Providência, de Apucarana. A ação beneficente acontece no Centro de Eventos Rodeio, em Novo Itacolomi.

O almoço é uma promoção da Pastoral Familiar e conta com o apoio da Paróquia Nossa Senhora da Glória e da Prefeitura Municipal. "Essa ação já é conhecida e contamos com a participação da comunidade. Na edição passada conseguimos arrecadar quase R$ 200 mil, que foram doados para as entidades de Apucarana e Londrina", explica Leandro Salvarani, organizador da ação.

No dia do evento, conforme Leandro, serão vendidas porções. "O valor da costela é de R$ 75 e no dia vamos vender porções a parte de churrasco, arroz, salada, arroz, salada, farofa, além de doces", acrescenta. Mais informações pelos telefones (43) 99911-4046, falar com Leandro.

