Corte de árvore termina em confusão em Jardim Alegre

Na tarde de sexta-feira (10), por volta das 18 horas, a Polícia Militar (PM) de Jardim Alegre foi chamada para o Distrito de Placa Luar, onde segundo o solicitante, seu pai estaria agredindo seu avô.

A equipe no local em contado com as partes, o senhor passou a relatar que teve uma discussão com seu filho. Como moram em casas diferentes, porém no mesmo quintal tiveram uma divergência por conta de uma arvore que foi cortada.

Como a discussão teve um tom mais agressivo seu neto achou por bem acionar a equipe policial. Perguntado ao senhor se houve algum tipo de violência contra o mesmo ou ameaça e se ele queria representar contra seu filho, ele foi enfático em dizer que não, diante de tal cenário a equipe orientou as partes.

Outra ocorrência

A noite por volta das 23 horas, os policiais militares registraram outra ocorrência. Desta vez na Rua Curitiba, no quadro urbano, onde segundo um indivíduo de calça jeans, camisa escura, tênis preto e boné havia entrado em uma casa. Porém, segundo o solicitante, o autor ao ouvir barulho saiu correndo tomando rumo ignorado.

Após patrulhamento foi localizado um suspeito na Rua Pitanga, um rapaz já conhecido no meio policial pela prática de vários crimes. No momento da abordagem ele reagiu com empurrões e chutes tentando se desvencilhar da equipe sendo que foi contido e utilizado algemas, resultando em pequenas escoriações.

Diante dos fatos o detido foi conduzido até o destacamento policial para lavratura do temo circunstanciado.