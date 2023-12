Corsa capota após bater em Fusca na PR-466 em Ivaiporã

Um acidente envolvendo um GM Corsa e um VW Fusca mobilizou equipes de socorro na tarde desta quarta-feira (27) na PR-466 em Ivaiporã (PR).

O acidente ocorreu próximo ao Instituto Federal do Paraná (IFPR), saída para Manoel Ribas. O motorista do Corsa teria tentado realizar uma ultrapassagem quando colidiu com um Fusca, vindo a capotar. O Fusca atingido saiu da pista e foi parar no meio de uma plantação de soja.

Dois ocupantes do Corsa sofreram ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. O condutor do Fusca também nada sofreu.

