Corrida e Caminhada de Lunardelli abre lote extra de inscrições

A 4ª Corrida e Caminhada de Lunardelli abriu um lote extra de inscrições para o kit prata, sem camiseta, após o esgotamento das vagas iniciais. A nova chance foi anunciada pela organização para atender interessados no evento, marcado para 31 de maio, em Lunardelli.

A competição terá largada às 7h30 no Centro de Eventos Multiuso. Além disso, a programação inclui corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada de 3 quilômetros e corrida virtual nas distâncias de 5 e 10 quilômetros.

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Promovida pelo Departamento de Esportes e pela Prefeitura de Lunardelli, a Corrida e Caminhada de Lunardelli se fortaleceu como um dos principais eventos esportivos do Vale do Ivaí. Por isso, a expectativa é reunir novamente atletas de diversas cidades paranaenses.

Segundo a organização, o lote extra é limitado. Portanto, os interessados devem se antecipar para garantir participação nesta nova etapa de inscrições.

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Com a grande procura, a expectativa dos organizadores é realizar a maior edição já promovida. Assim, a orientação é para que os atletas façam a inscrição o quanto antes.

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