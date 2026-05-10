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INVESTIGAÇÃO

Corpo em decomposição é achado em área rural de Jandaia do Sul

Resgate exigiu o uso de um trator devido aos alagamentos; um celular recolhido na cena poderá ajudar nas investigações da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 07:36:42 Editado em 10.05.2026, 07:36:37
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Corpo em decomposição é achado em área rural de Jandaia do Sul
Autor Corpo foi removido e encaminhado ao IML da cidade de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Um corpo em avançado estado de decomposição, que aparenta ser de um homem, foi encontrado no sábado (9) em uma área de mata no município de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O achado ocorreu em uma região afastada, nas proximidades da Estrada Canutã.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (10) em Apucarana e região

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Devido ao tempo chuvoso e aos trechos alagados, o local apresentava condições extremas de acesso. Para que as equipes da Polícia Civil, da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) conseguissem chegar até a área onde o cadáver estava, foi necessário o apoio de um trator.

Durante a análise da cena, os peritos localizaram um aparelho celular jogado perto do corpo. O equipamento foi recolhido e passará por análises, podendo ser uma peça chave para a identificação da vítima e para esclarecer as circunstâncias do que aconteceu.

Após a conclusão dos trabalhos iniciais no local, o corpo foi removido e encaminhado ao IML da cidade de Apucarana. Lá, exames detalhados deverão apontar a causa da morte e a identidade do homem. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.

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Corpo encontrado decomposição instituto médico legal investigação criminal jandaia do sul polícia civil
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