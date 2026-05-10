Corpo em decomposição é achado em área rural de Jandaia do Sul

Um corpo em avançado estado de decomposição, que aparenta ser de um homem, foi encontrado no sábado (9) em uma área de mata no município de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O achado ocorreu em uma região afastada, nas proximidades da Estrada Canutã.

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Devido ao tempo chuvoso e aos trechos alagados, o local apresentava condições extremas de acesso. Para que as equipes da Polícia Civil, da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) conseguissem chegar até a área onde o cadáver estava, foi necessário o apoio de um trator.

Durante a análise da cena, os peritos localizaram um aparelho celular jogado perto do corpo. O equipamento foi recolhido e passará por análises, podendo ser uma peça chave para a identificação da vítima e para esclarecer as circunstâncias do que aconteceu.

Após a conclusão dos trabalhos iniciais no local, o corpo foi removido e encaminhado ao IML da cidade de Apucarana. Lá, exames detalhados deverão apontar a causa da morte e a identidade do homem. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.

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