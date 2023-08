Corpo é encontrado enrolado em um plástico em rio de São Pedro do Ivaí

Um corpo de um homem foi encontrado na noite desta quarta-feira (9) enrolado em um plástico preto nas margens do Rio Ivaí, próximo à igreja dos Dois Palmitos, na zona rural de São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná.

continua após publicidade

Foram encontradas amarradas no corpo também telas de alumínio com uma pedra no seu interior. De acordo com a Polícia Militar (PM), provavelmente, a intenção era afundar o corpo no rio. Tudo estava fechado com um lacre de plástico.

LEIA MAIS - Após acidente em Ivaiporã motorista é detido por embriaguez

continua após publicidade

O corpo foi encontrado por um homem que estava retornando de uma pescaria. Segundo o pescador, ele passava pela estrada Dois Palmitos e avistou o que parecia ser um corpo nas margens do rio e chamou a polícia. Os policiais afirmaram que precisaram de um barco para se deslocar até o local, porque o acesso por terra era inviável.

A Polícia Civil, Polícia Científica, Instituto Médico Legal (IML) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para realizar a remoção do cadáver de dentro do Rio Ivaí. O corpo foi encaminhado ao IML da cidade de Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News