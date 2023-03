Corpo é encontrado em propriedade rural de Lunardelli

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - O IML fez a remoção do corpo

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil foram até uma propriedade rural em Lunardelli, na noite de domingo (5), pois o corpo de uma pessoa foi encontrado no local.

continua após publicidade .

O cadáver, ainda não identificado, foi encontrado na estrada de acesso ao Sítio Dois Portões.

- LEIA MAIS: Acidente entre carros deixa cinco pessoas feridas na PR-466

continua após publicidade .

Segundo informações da PM, a equipe policial foi acionada via 190 por uma mulher, por volta das 21h20. Ela relatou que estavam realizando a colheita de soja quando o operador da máquina visualizou o corpo de uma pessoa em estado de decomposição.

Os policiais estiveram no local, e após constatado o fato, realizou o isolamento e fez contato com a Polícia Civil.

Também compareceram ao local as equipes da polícia científica e do Instituto Médico Legal (IML) para recolhimento do corpo.

Siga o TNOnline no Google News