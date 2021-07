Corpo de Patrícia será sepultado nesta sexta-feira

Da Redação

Patrícia é a quinta vítima fatal da tragédia no Rio Ivaí

Patrícia Miranda da Silva, 33 anos, quinta vítima fatal da tragédia no Rio Ivaí, será sepultada nesta sexta-feira (23) no Cemitério do Distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

O cortejo fúnebre saíra às 8h30 da Funerária Nacional em Ivaiporã para o Cemitério do distrito de Jacutinga, por volta das 9horas haverá uma celebração de despedida na Capela Mortuária e sepultamento na sequência.

Na quinta-feira (22), os familiares e amigos de Patrícia sepultaram, o marido Alberony Menegassi de Souza, 41 anos e a filha Heloísa Menegassi de Souza, 3 anos.

A força-tarefa que se encontra no Rio Ivaí deve continuar nesta sexta-feira, as buscas pelo garoto Nicolas Pacagnan Fernandes, que até o início da noite de quinta, continuava desaparecido.