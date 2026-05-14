Corpo de morador é encontrado com ferimentos na cabeça na área rural de Ivaiporã

Morte de José Batista da Silva, 66 anos, é investigada pela Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 19:07:29 Editado em 14.05.2026, 19:09:52
Corpo de morador é encontrado com ferimentos na cabeça na área rural de Ivaiporã
Autor O corpo foi localizado próximo à Estrada Ouro Verde, ao lado de uma plantação de milho - Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Ivaiporã (PR) investiga a morte de José Batista da Silva, 66 anos, cujo corpo foi localizado na tarde desta quarta-feira (14), por volta das 13h, em uma estrada rural nas proximidades da Estrada Ouro Verde, ao lado de uma plantação de milho no município.

A vítima apresentava ferimentos na face e na região posterior da cabeça. Diante das circunstâncias encontradas no local, o caso é tratado como morte a apurar com indícios de crime.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros estiveram no local para preservação da área, perícia e coleta de vestígios. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames periciais.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial e segue realizando diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar a autoria.

homicidio instituto médico legal investigação criminal ivaipora PERÍCIA polícia civil
