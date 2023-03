Corpo de morador de Ortigueira desaparecido é encontrado por bombeiros

Da Redação

No final da manhã desta segunda-feira (06), equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo do morador de Ortigueira que desapareceu, após ter tentado atravessar o Rio do Peixe, sentido a Rosário do Ivaí, a cavalo. O animal foi encontrado, assustado e abandonado, em um sítio da região.

O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), enviado de Curitiba, capital do Estado, foi acionado pelos Bombeiros de Apucarana para cooperar nas buscas de João Pereira. A unidade especializada de busca e salvamento é composta de bombeiros treinados para atuarem em situações emergenciais.

Conforme informações do Blog do Berimbau, João Pereira desapareceu na região da Fazenda Cunha. De acordo com apurações iniciais, ele teria tentado atravessar o rio sentido a Rosário do Ivaí, a cavalo, e não foi mais visto.

Antes de os militares localizarem o corpo do homem, familiares pediram a ajuda da comunidade: "Se alguém o ver, por favor, avise a família, avise alguém, porque estamos a sua procura", disse um amigo de Pereira.

