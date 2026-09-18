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Corpo de jovem que desapareceu no Lago Saracura é localizado em Faxinal

Vítima estava com amigos na noite de quinta-feira e um deles tentou o resgate, sem sucesso; Bombeiros e Defesa Civil atuaram nas buscas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Corpo de jovem que desapareceu no Lago Saracura é localizado em Faxinal
Autor Buscas foram feitas nesta manhã de sexta-feira - Foto: Defesa Civil

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta sexta-feira (18) o corpo de Eduardo Patrick, de 22 anos, que estava desaparecido nas águas do Lago Saracura, no município de Faxinal (PR). O jovem se afogou após subir na estrutura de uma ponte e saltar no lago, não retornando mais à superfície.

-LEIA MAIS: Corpo de Bombeiros faz buscas por jovem de 22 anos desaparecido em lago de Faxinal

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O incidente ocorreu por volta das 21h do dia anterior, momento em que o rapaz estava acompanhado por um grupo de amigos. Segundo relatos de testemunhas que presenciaram a cena, um dos colegas ainda entrou na água na tentativa de localizá-lo e fazer o resgate, mas não obteve sucesso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, no entanto, por conta do horário noturno e da falta de visibilidade, o protocolo exigiu que as operações de mergulho tivessem início apenas na manhã de sexta-feira.

A operação de resgate contou com o apoio da Defesa Civil de Faxinal. Os trabalhos de busca nas águas do lago começaram às 8h45 e duraram cerca de uma hora e meia, com o corpo sendo encontrado às 10h15.

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Após a localização e a retirada da vítima da água, as equipes isolaram a área e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã, responsável por recolher o corpo e realizar os exames de necropsia padrão.

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afogamento Corpo de Bombeiros Faxinal lago saracura notícias locais
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