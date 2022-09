Corpo de jovem em avançado estado de decomposição é achado em Jandaia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe do IML, de Apucarana, também foi acionado

Um jovem foi encontrado morto no final da tarde desta sexta-feira (23), dentro de uma residência localizada no Jardim Brasil, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com informações do delegado da Polícia Civil, Gustavo de Pinho Alves, o corpo estava em avançado estado de decomposição. Conforme o delegado, a princípio, a causa da morte é natural. Porém, essa informação só pode ser oficializada após a finalização do laudo.

As equipes do Instituto Médico-Legal (IML), de Apucarana, e do Instituto de Criminalística, de Jandaia do Sul, também foram acionadas e compareceram no endereço citado. Até o fechamento da reportagem, o jovem ainda não havia sido identificado.

continua após publicidade .

NO VALE DO IVAÍ

A Polícia Militar (PM), em uma ação que envolveu equipes do 5º Batalhão, de Londrina, e do 10º Batalhão, de Apucarana, recuperou em Marilândia do Sul, na tarde desta quinta-feira (22), parte de uma carga de óleo diesel que teria sido desviado de uma empresa em Londrina, vítima em um caso de estelionato.

Cerca de 12 mil litros de diesel foram recuperados na ação policial, que já resultou em duas prisões e, segundo consta, ainda está em andamento e pode ter desdobramentos em outras cidades da região.

Siga o TNOnline no Google News