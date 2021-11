Da Redação

Corpo de jovem desaparecido no Rio Corumbataí é localizado

O corpo do jovem, Danilo Henrique Araújo Rosolen, 21 anos, que desapareceu na tarde de domingo (28) por volta das 15 horas, no Rio Corumbataí em Arapuã foi localizado na manhã desta segunda-feira (29) pelos bombeiros do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã.

Neste momento, os bombeiros se encontram no local e aguardam a chegada da Polícia Civil, criminalística e Instituto Médico Legal que já foram acionados

Conforme informações de populares, Danilo teria ido ao rio na companhia de amigos e estava brincando com duas crianças em lugar seguro próximo a margem. Porém, ele teria escorregado e acabou sendo levado pela correnteza. O jovem não sabia nadar.