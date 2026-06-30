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Corpo de homem que desapareceu ao tentar salvar animal é encontrado em Grandes Rios

Vítima havia sido levada pela correnteza na noite do último domingo (28)

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 18:48:46 Editado em 30.06.2026, 18:49:44
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Corpo de homem que desapareceu ao tentar salvar animal é encontrado em Grandes Rios
Autor Foto: reprodução

O corpo do homem de 48 anos que desapareceu no Rio do Peixe, na zona rural de Grandes Rios, foi encontrado nesta terça-feira (30) pelas equipes de resgate após dois dias de buscas intensas. A vítima havia sido levada pela correnteza na noite do último domingo (28), enquanto tentava atravessar o rio para resgatar um animal na região da Fazenda Santa Izabel. O acidente foi presenciado pelo filho da vítima e por outras testemunhas, que confirmaram a dinâmica dos fatos às autoridades.

- LEIA MAIS: Homem de 48 anos desaparece em Grandes Rios ao tentar resgatar animal

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A localização do corpo põe fim à operação conduzida pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana, que enfrentou desafios logísticos e geográficos desde o início dos trabalhos. Devido às condições irregulares do terreno, as viaturas convencionais da Polícia Militar, primeira a ser acionada para a ocorrência, não conseguiram chegar até a margem. O acesso ao ponto exato do desaparecimento só foi viabilizado mediante o uso de um veículo com tração apropriada dos bombeiros.

As varreduras precisaram ser interrompidas durante os períodos noturnos em virtude da baixa visibilidade e dos obstáculos naturais da região, sendo retomadas sempre nas primeiras horas da manhã. A Polícia Militar acompanhou os trabalhos e confeccionou o boletim de ocorrência para o registro e o encerramento formal do caso.


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acidente Corpo de Bombeiros desaparecimento Grandes Rios resgate tragédia
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