Corpo de Bombeiros registra ocorrência de incêndio em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No sábado (22.07) a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada via 193 para ocorrência de incêndio em uma residência, na cidade de Ivaiporã.

continua após publicidade

Segundo informações da corporação, o incêndio foi em uma casa na Vila Monte Castelo, na Rua Clevelândia. Os bombeiros encontraram o incêndio em fase de desenvolvimento.

- LEIA MAIS: Homem é atingido por facada após reclamar de barulho de motocicleta

continua após publicidade

Com a chegada dos bombeiros após combate às chamas e rescaldo, o fogo foi controlado. O incêndio destruiu parcialmente a residência.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, foram apenas perdas materiais.

As causas que levaram ao incêndio estão sendo apuradas.

Siga o TNOnline no Google News