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Corpo de Bombeiros faz buscas por jovem de 22 anos desaparecido em lago de Faxinal

Trabalhos da corporação começaram nesta manhã de sexta-feira (18); Defesa Civil também está no local

Escrito por Da Redação
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Corpo de Bombeiros faz buscas por jovem de 22 anos desaparecido em lago de Faxinal
Autor Buscas são feitas pelo Corpo de Bombeiros - Foto: Defesa Civil

O Corpo de Bombeiros deu início na manhã desta sexta-feira (18) às buscas por um jovem de 22 anos que desapareceu após entrar no Lago Saracura, em Faxinal (PR), na noite de quinta-feira (17). O caso aconteceu por volta das 21h, quando o rapaz estava acompanhado de amigos.

-LEIA MAIS: Jovem desaparece ao cair nas águas do Lago Saracura em Faxinal

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A Defesa Civil de Faxinal também acompanha as buscas. Segundo a corporação, os trabalhos dos bombeiros começaram por volta das 8h45.

Segundo relatos de testemunhas, o jovem subiu na estrutura de uma ponte e se jogou no lago. Ele não retornou à superfície. Um dos amigos também entrou na água na tentativa de localizá-lo, mas não conseguiu fazer o resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após o incidente, contudo, devido ao horário, precisou dar início às buscas nesta manhã de sexta-feira.

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