O 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã tem novo comandante, o major Cleber Daverson Luiz dos Santos que era comandante do Corpo de Bombeiros de Campo Largo.

A solenidade de passagem do cargo, que era ocupado pelo capitão Victor Aparecido Matias da Rocha há dois anos e seis meses, aconteceu nesta quarta-feira (23), no salão de eventos do SESC/SENAC de Ivaiporã. Capitão Matias foi transferido para o 2º Comando Regional de Londrina.

O comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Gerson Gross destacou o bom serviço prestado pelo capitão Matias à corporação “Muitas coisas cresceram e prosperam na gestão do Matias, principalmente na gestão operacional. Acompanhou de perto a construção do novo quartel de Ivaiporã e fez com que as coisas acontecessem e se tornasse realidade”.

Coronel Gross também falou sobre o novo comandante do subgrupamento. “Major Daverson vai substituir o Matias a altura. É um excelente profissional que tem um perfil conciliador e com certeza realizará na região um excelente trabalho”, enfatizou.

Major Daverson disse que se sente preparado para o novo desafio de comandar o subgrupamento de Ivaiporã. “Venho de uma cidade que apesar de ser maior a estrutura é menor, com menos municípios para cuidar. Um desafio grande, mas estou preparado para enfrentá-lo. Para meados de setembro, iremos inaugurar um quartel novo, e temos a promessa de uma escola de 60 alunos e vamos triplicar o nosso efetivo. Acredito que conseguiremos desenvolver um bom trabalho na região”, destacou.

O prefeito interino de Ivaiporã, Marcelo Reis, também participou da solenidade e desejou boas-vindas ao novo comandante. “O trabalho do Corpo de Bombeiros é muito bem executado, e em breve teremos uma nova sede com uma nova estrutura. Estamos felizes e contentes estar recebendo um novo comandante que ajudará a desenvolver muito esse setor aqui em Ivaiporã e região”, disse.

A solenidade contou ainda com a participação do tenente coronel Adriano Barbosa comandante do 2º Comando Regional do Bombeiro Militar, Gertrudes Bernardy presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã, dentre outras, autoridades civis e militares.