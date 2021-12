Da Redação

Corpo de Bombeiros atendem incêndio em Ivaiporã

O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado às 19 horas para atender incêndio em um veículo na Rua Pires na Vila Nova Porã.

No local, os bombeiros encontraram o veículo estacionado próximo a varanda completamente tomado pelas chamas. Havia risco de o fogo se alastrar para a residência.

Apesar de uma pane no sistema de comando da bomba no caminhão do Corpo de Bombeiros, logo outra equipe de apoio chegou ao local e conseguiu evitar que as chamas se alastrassem para a casa. O carro ficou totalmente destruído.