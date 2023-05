Corpo de Bombeiros atende vítima de queda com moto em Ivaiporã

Da Redação

Por volta das 23h30 de terça-feira (2), as guarnições do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã se deslocaram até o Largo Dom Pedro em atendimento a vítima de acidente de moto.

O motociclista que sofreu queda foi conduzido pelos bombeiros com ferimentos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Polícia Militar (PM) também esteve no local da ocorrência.

De acordo com os policiais militares, o motociclista pilotava uma Honda CG FAN, e na esquina com a Av. Tancredo Neves teria derrapado com a motocicleta devido a um líquido derramado na pista que a deixou lisa provocando o acidente.

O veículo foi entregue ao pai da vítima do acidente que compareceu ao local, a documentação da moto estava em dia.

