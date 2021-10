Corolla bate e quebra poste de energia em Jardim Alegre

Da Redação

Acidente foi na Na Rua dos Estudantes em frente à Igreja São Paulo Apostolo

Na Rua dos Estudantes em frente à Igreja São Paulo Apostolo, em Jardim Alegre, um Toyota Corolla ficou danificado após bater e quebrar um poste de energia. Apesar dos danos o motorista não se feriu.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o acidente foi por volta das 23h30 de sábado (16), a guarnição realizava patrulhamento pelas imediações, quando os policiais ouviram um forte barulho.

De imediato se deslocaram em direção ao possível local de origem do barulho, e na Rua dos Estudantes encontraram o poste quebrado, logo à frente, um Corolla estacionado com a parte frontal danificada. O condutor alegou que dormiu ao volante e perdeu a direção.

Foi acionado o guincho para remover o veículo e realizado o contato com a central do 190 para realizar contato com a equipe da Copel para a manutenção do poste de energia.

O motorista foi conduzido ao destacamento para a lavratura do termo circunstanciado.