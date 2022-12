Coral dos anjos abre as festividades de Natal de Ivaiporã; veja

Da Redação

Pelo segundo ano consecutivo, as crianças da rede municipal de ensino abriram a programação de natal de Ivaiporã. O evento emocionou as milhares de pessoas que foram até o Parque Ambiental Jardim Botânico prestigiar o Coral dos Anjos, que começa a se tornar tradição na cidade. De acordo o Departamento de Cultura de Ivaiporã, 680 crianças participaram do coral neste ano.

Segundo a vereadora, Gertrudes Bernardy, presidente da Casa de Leis, o Coral dos Anjos, que abre as festividades natalinas, é um evento que veio para ficar. “Trouxemos mais crianças esse ano, está tudo afinado. Outra melhoria em relação a 2011, é que o som está em volta de todo o lago. Enfim, é muito bom que os pais e a população estejam presentes e elogiando”.

Marcelo Reis, vice-prefeito, destacou o empenho da administração municipal e falou da importância do evento. “O Coral dos Anjos tem uma essência muito importante que é fazer com que as crianças venham e participem. Ficamos muito felizes com todo esse envolvimento, e pretendemos fazer que isso fique um marco dentro do calendário cultural de Ivaiporã”.

Para o prefeito de Ivaiporã o Coral dos Anjos é um presente para o município.”É o momento onde a administração agradece o apoio e a parceria da população pelo trabalho realizado durante o ano todo”.

Ele também disse que espera que as festividades de fim de ano sejam tão positivas, quanto foi o ano de Ivaiporã.

“Foi um ano de muitas conquistas, tanto na política como na área administrativa. A cidade ganhou muitos presentes, como a duplicação do acesso secundário, e muitas outras obras grandes acontecendo e outras para serem iniciadas. Muita coisa boa acontecendo para a população de Ivaiporã”, completou Carlos Gil. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

PROGRAMAÇÃO

9 de dezembro

Às 19h30 Chegada do Papai Noel – Praça Manoel Teodoro da Rocha

12 a 16 e 19 a 23 de dezembro

Das 19h00 às 22h00 Atendimento do Papai e Mamãe Noel com personagens da Disney Praça Manoel Teodoro da Rocha

15, 16 e 22 e 23 de dezembro

Às 19h30 Atrações culturais na Praça Manoel Teodoro da Rocha

