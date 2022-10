Copel trabalha para reestabelecer energia em cidades do Vale do Ivaí

Da Redação

O vendaval deixou marcas de destruição em todo o Norte do Paraná, principalmente no Vale do Ivaí, onde ainda há localidades sem energia elétrica

As equipes da Copel trabalham, ininterruptamente, desde a manhã de sábado (29), para restabelecer o fornecimento de energia elétrica afetado por temporal que atingiu o Estado. O trabalho das equipes da Copel continua neste domingo (30).

O vendaval, que chegou a 100 km/h no Norte e 70 km/h em outras regiões, causou muitos danos pelo Paraná todo – uma extensão de estragos atípica. Cerca de 55 mil clientes ainda estão sem energia. Esse número chegou a mais de 250 mil no momento mais crítico.

A região Norte do Paraná foi a mais afetada pelo temporal deste sábado, e no momento tem 28 mil domicílios sem luz. Em toda a região, há 1,6 mil ocorrências para atendimento.

A região com danos mais severos foi o Vale do Ivaí, onde os municípios de Rosário do Ivaí, Grandes Rios e Lunardelli estão sem energia por quebra de postes em suas fontes de alimentação. Lunardelli teve dois postes quebrados na fonte principal, e seis postes quebrados na fonte secundária.

Grandes Rios e Rosário do Ivaí tiveram três postes quebrados na fonte principal, e sete postes quebrados na fonte secundária. Em ambas as situações, as equipes de manutenção trabalham na recuperação dos estragos; no caso de Grandes Rios e Rosário do Ivaí, a complexidade dos danos é maior e a execução dos trabalhos durará ainda várias horas.

Também na região, Arapuã e Jardim Alegre têm aproximadamente 40% das ligações atendidas com interrupção no fornecimento. Em São Jerônimo da Serra, o fornecimento está interrompido a aproximadamente 2,4 mil domicílios, o que corresponde a aproximadamente metade das ligações atendidas no município, em decorrência de dois postes quebrados. O trabalho de manutenção tem apoio de equipes de fora e deve levar toda a tarde.

Entre Ibiporã e Sertanópolis, uma linha teve 12 postes quebrados, sem prejuízo ao abastecimento. Em Cambé, sete postes quebraram na área rural.

TORRES FORAM AO CHÃO

Em função do vendaval, três torres de duas linhas de transmissão foram ao chão na região Norte do Paraná. A Copel remanejou imediatamente a carga das linhas e nenhum cliente foi afetado. A reconstrução das torres começa nesta segunda.

ELEIÇÕES

Desde que iniciou os trabalhos para recompor a rede de energia elétrica, neste sábado, a Copel está em contato permanente com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para priorizar as regiões sem energia que possuem zonas eleitorais.

SEGURANÇA

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com, e também pelo número de Whatsapp 41 3013-8973

