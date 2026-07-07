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Copel realiza mutirão de regularização de cabos de telecomunicações no Vale do Ivaí

Nesta semana, a ação será desenvolvida em Bom Sucesso (dia 7) e Faxinal (dia 9)

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 07:45:51 Editado em 07.07.2026, 07:45:41
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Copel realiza mutirão de regularização de cabos de telecomunicações no Vale do Ivaí
Autor Trabalhos são realizados na região do Vale do Ivaí - Foto: Divulgação

A Copel está intensificando as ações de regularização de cabos de telecomunicações em municípios do Vale do Ivaí. A ação tem o objetivo de aumentar a segurança da população, organizar a ocupação dos postes e garantir o cumprimento das normas técnicas que regulamentam o compartilhamento da infraestrutura com as operadoras de internet e telefonia. Nesta semana, a ação será desenvolvida em Bom Sucesso (dia 7) e Faxinal (dia 9).

-LEIA MAIS: Dupla é presa após perseguição com caminhonete furtada na BR-376

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Na última semana, o mutirão foi realizado em Cambira, onde equipes de seis empresas atuaram na adequação das instalações ao longo da Avenida Brasil. A atividade resultou na retirada de mais de meia tonelada de cabos obsoletos, além da correção de irregularidades identificadas nos postes.

Todas as operadoras com cabos instalados nos locais atendidos, nas cidades envolvidas, foram previamente notificadas para participarem das adequações. As intervenções seguem os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que definem critérios de instalação, identificação e manutenção desses fios.

Segundo o técnico regional de Compartilhamento de Estruturas da Copel, André Sena, os mutirões têm apresentado resultados cada vez mais expressivos graças à atuação conjunta entre a companhia e as empresas de telecomunicações. “A regularização reduz riscos relacionados a cabos soltos, instalações irregulares e acúmulo de estruturas sem uso, contribuindo para a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores que atuam na manutenção das redes”, avalia.

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A Copel reforça que a fiscalização das estruturas compartilhadas é contínua e faz parte dos esforços da companhia para promover a utilização dentro dos padrões técnicos dos postes. Cabe às operadoras de telecomunicações garantirem a adequação dos seus fios.

A população também pode colaborar informando situações consideradas inadequadas, como cabos caídos ou instalações aparentemente irregulares, por meio do telefone 0800 51 00 116.

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Aneel e Anatel Copel Infraestrutura de Postes Regularização de Cabos segurança pública Telecomunicações
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