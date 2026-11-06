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Copel investe mais de R$ 400 mil na modernização da rede elétrica de Lunardelli

Instalação de regulador de tensão e religador automático reduz oscilações e agiliza restabelecimento do serviço no município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Copel investe mais de R$ 400 mil na modernização da rede elétrica de Lunardelli
Autor Os serviços de campo são conduzidos pelo método de linha viva - Foto: (Divulgação/Copel)

A Copel destinou mais de R$ 400 mil para a modernização e automação da rede elétrica em Lunardelli, no Vale do Ivaí. Os investimentos contemplam a aquisição e instalação de novos dispositivos tecnológicos voltados a aumentar a estabilidade dos níveis de tensão, prevenir oscilações e diminuir o tempo de resposta em eventuais interrupções no fornecimento de energia para áreas urbanas e rurais.

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Entre as melhorias, um regulador de tensão já entrou em funcionamento na PR-082, no acesso ao município no sentido a São João do Ivaí, atuando diretamente no equilíbrio das cargas elétricas. Além disso, a companhia programa para este mês, a depender das condições meteorológicas, a implantação de um novo religador automático na Rua Bahia. O aparelho tem a função de isolar pontos com defeito e realizar manobras automáticas imediatas, devolvendo a energia à maior parte dos consumidores em poucos segundos.

Os serviços de campo são conduzidos pelo método de linha viva, técnica que permite a montagem e conexão dos componentes sem a necessidade de interromper o abastecimento para a população. Com a conclusão desta etapa, Lunardelli passará a contar com quatro religadores automáticos em pontos estratégicos do seu sistema de distribuição.

O plano de melhorias foi detalhado durante encontro na Base de Serviços da Copel em Ivaiporã, reunindo o gerente da unidade, Walyson Palma, o técnico Paulo Cavatorta, o prefeito de Lunardelli, Wanderlei Sardi, e o presidente da Câmara Municipal, Natan do Daia. Na ocasião, o prefeito destacou que a infraestrutura renovada traz tranquilidade aos munícipes e contribui para a qualidade de vida local.

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De acordo com a gestão da concessionária, o fortalecimento da capacidade energética atende também à vocação de Lunardelli como referência em turismo religioso no Paraná. Conhecida por abrigar o Santuário de Santa Rita de Cássia — que reúne capacidade para 2,5 mil pessoas sentadas e atrai anualmente cerca de 400 mil peregrinos —, a cidade exige um sistema elétrico dimensionado para suportar grandes fluxos sazonais e o contínuo desenvolvimento socioeconômico regional.

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