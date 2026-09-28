Copel intensifica podas de árvores em três cidades do Vale do Ivaí para prevenir quedas de energia

A Copel inicia um mutirão de podas preventivas de árvores nas cidades de Marumbi, Rio Bom e Cambira, no Vale do Ivaí, com previsão de conclusão até meados de outubro. A iniciativa, realizada em parceria com as prefeituras, atua como uma medida cautelar aos possíveis impactos do Super El Niño e busca evitar desligamentos acidentais provocados pelo contato da vegetação com a rede elétrica. Ao todo, as equipes da companhia farão o manejo de 4.243 árvores previamente mapeadas na região, sendo 1.858 em Marumbi, 1.745 em Cambira e 640 em Rio Bom.

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A ação visa garantir maior estabilidade no fornecimento de energia e proporcionar segurança à população, antecipando os riscos trazidos por ventanias e tempestades. Segundo o gerente-executivo do Departamento de Operação de Campo Norte da Copel, Douglas Bausewein, a poda preventiva padronizada é uma medida de gestão urbana essencial. Ele ressalta que o trabalho alia a continuidade do serviço e a segurança operacional à conservação ambiental, permitindo manter a arborização urbana adequada aos espaços sem perder os seus benefícios. O avanço das equipes pelo Vale do Ivaí ocorre logo após a conclusão de um trabalho semelhante no município de Sertanópolis, onde mais de 4 mil árvores foram podadas na última semana.

Para manter as vias limpas, todo o material resultante das podas realizadas pelas equipes da companhia é recolhido e triturado. Caso algum resíduo dos galhos permaneça em locais de difícil acesso, os moradores das cidades contempladas podem solicitar a retirada gratuitamente por meio do telefone 0800 51 00 116. O programa de manutenção é permanente e abrange todo o Paraná. Atualmente, a concessionária monitora cerca de 1,8 milhão de árvores com potencial de conflito com o sistema elétrico no Estado, das quais mais de 290 mil já receberam o manejo adequado de janeiro a meados de setembro deste ano.