Copel emite nota sobre falta de energia após temporal no Paraná

As equipes da Copel trabalharam, ininterruptamente, na noite de sábado e madrugada deste domingo (30), para restabelecer o fornecimento de energia elétrica afetado por um temporal com ventos fortes que atingiram do Oeste ao Leste do Estado.

O vendaval, que chegou a 100 km/h no Norte e 70 km/h em outras regiões, causou muitos danos pelo Paraná todo – uma extensão de estragos atípica. Cerca de 60 mil clientes ainda estão sem energia.

Esse número chegou a mais de 250 mil no momento mais crítico. O trabalho das equipes da Copel continua neste domingo.

TORRES FORAM AO CHÃO

Em função do vendaval, três torres de duas linhas de transmissão foram ao chão na região Norte do Paraná. A Copel remanejou imediatamente a carga das linhas e nenhum cliente foi afetado. A reconstrução das torres começa nesta segunda.

ELEIÇÕES

Desde que iniciou os trabalhos para recompor a rede de energia elétrica, neste sábado, a Copel está em contato permanente com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para priorizar as regiões sem energia que possuem zonas eleitorais.

SEGURANÇA

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com, e também pelo número de Whatsapp 41 3013-8973. Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.

