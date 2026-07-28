Copel e Prefeitura fiscalizam mutirão de regularização de cabos de telecom em Ivaiporã

A ação será realizada na Rua Emílio Ganzert e em sua continuação, a Rua Apinagés

A Copel, com apoio da Prefeitura de Ivaiporã, Vale do Ivaí, realiza na próxima terça-feira (28), mais um mutirão de regularização de cabos de telecomunicações instalados nos postes da cidade. A ação será realizada na Rua Emílio Ganzert e em sua continuação, a Rua Apinagés, centro, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. Para a atividade, 11 operadoras de internet e telefonia foram notificadas para participar dos trabalhos de adequação e retirada de cabos inadequados ou obsoletos.

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Durante o mutirão, equipes da Copel irão fiscalizar a ocupação dos postes por empresas de telecomunicações, verificando a existência de fios sem utilização, desajustados ou instalados em desacordo com as normas técnicas. As operadoras notificadas são responsáveis pela remoção ou regularização das estruturas identificadas.

A vice-prefeita de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, ressalta a importância do trabalho em conjunto e que proporciona mais segurança e organização às redes de cabos aéreos dos serviços de dados. “Ivaiporã foi pioneira ao promover esse trabalho de organização dos cabos nos postes e já realizamos grandes ações em parceria com as empresas de telecomunicações e a Copel. Agora estamos nos preparando para a mais uma etapa, com o objetivo de consolidar esse serviço como um trabalho contínuo. Além de melhorar a segurança da população, essa iniciativa valoriza a paisagem da cidade, reduz riscos e demonstra o compromisso da gestão com uma Ivaiporã cada vez mais organizada, moderna e referência para outros municípios”, destaca.

Segundo o gerente da Base de Serviços da Copel em Ivaiporã, Wallysson Palma, a iniciativa traz benefícios diretos para a comunidade. “A retirada de cabos de internet sem utilização ou em condições inadequadas contribui para a segurança da população, melhora a organização da infraestrutura urbana e reforça nosso compromisso com o bem-estar dos moradores de Ivaiporã”, afirma.

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A Copel reforça que a responsabilidade pela instalação e manutenção dos cabos de internet e telefonia é das operadoras de telecomunicações, conforme as normas estabelecidas pelas resoluções conjuntas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que regulamentam o compartilhamento de postes.

Trabalho contínuo

Este será o quinto mutirão realizado em 2026 no município. As ações anteriores contemplaram a Avenida Brasil, a Avenida Paraná e dois trechos da Avenida Tancredo Neves. Ao longo dessas operações, mais de duas toneladas de cabos e materiais irregulares já foram removidas da rede.

A população também pode colaborar com a segurança da rede. Casos de fiações soltas, baixas ou que ofereçam risco podem ser comunicados à Copel pelo telefone 0800 51 00 116.

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Serviço

Mutirão de Regularização de Cabos de Telecomunicações

Realização: Copel, com apoio da Prefeitura de Ivaiporã

Data: terça-feira, 28 de julho

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Local: Rua Emílio Ganzert e Rua Apinagés

Horários: 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h