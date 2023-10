Copel denuncia dono de lava-jato por furto de energia elétrica

Siga o TNOnline no Google News

Na quinta-feira (10) uma equipe policial foi acionada por volta das 10h12 pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) que denunciou uma ligação direta de energia em um lava-jato localizado na Av. Ladislau Gil Fernandez, em Ivaiporã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, não foi o primeiro caso registrado no local. Há cerca de um mês, os funcionários da Copel já constataram e notificaram o proprietário sobre a irregularidade na ligação elétrica.

No entanto, novamente, constataram que a energia havia sido religada diretamente, sem autorização, configurando assim o furto de energia elétrica, de acordo com o artigo 155, § 3º do Código Penal.

Diante da situação, os funcionários da COPEL solicitaram a intervenção da equipe policial para registrar um boletim de ocorrência e tomar as medidas cabíveis.

O proprietário foi conduzido para a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Ivaiporã, onde o boletim de ocorrência foi registrado.

Na sequência ele foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Ivaiporã, e posteriormente conduzido ao Deppen.

