Cooperativa de Cruzmaltina estima prejuízo de meio milhão após assalto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Cooperativa Agropecuária Industrial (Cocari), localizada em Cruzmaltina, no norte do Paraná, estima um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil após um assalto registrado na madrugada desta quarta-feira (28). A investigação da Polícia Civil aponta que aproximadamente 200 caixas com defensivos agrícolas foram levadas por uma quadrilha formada por pelo menos dez homens que portavam armas de fogo, inclusive de grosso calibre.

continua após publicidade .

O delegado Ricardo Mendes, que investiga o caso, informou que já fez um levantamento no local do crime e ouviu os funcionários que foram rendidos pelos criminosos. De acordo com ele, quatro criminosos acessaram a unidade da Cocari pela lateral e cortaram uma cerca. Na sequência renderam três operadores de máquina que trabalhavam na cooperativa.

LEIA MAIS: Caminhão frigorífico tomba na BR-376; três pessoas ficam feridas

continua após publicidade .

Os operadores foram levados até uma sala onde trabalha o vigilante da empresa, que também foi rendido. Segundo o delegado, o vigia foi impedido de acionar o botão do pânico mediante ameaça dos bandidos. "Os criminosos ameaçaram atirar nos operadores de máquina caso o vigilante acionasse o botão", disse o delegado conforme o relato das testemunhas do crime.

De acordo com Mendes, o resto do bando chegou em outros dois veículos sendo um GM Astra e um caminhão. Os funcionários ainda foram obrigados a carregar as caixas de veneno até o caminhão. Foram levadas diversas caixas de venenos Ativum e Sphere Max, além de outros que as vítimas não souberam precisar marcas e quantidades. O cofre da empresa também foi roubado e levado junto com motosserras, produtos veterinários e botinas.

Na fuga os assaltantes colocaram as vítimas na caçamba de um VW/Saveiro (que é de propriedade de um funcionário) e as levaram até as proximidades do Distrito de Primavera, onde os fizeram descer e correr para uma mata, ameaçando atirar.

continua após publicidade .

Antes de fugir os criminosos, que estavam encapuzados, destruíram a central de monitoramento que armazena imagens gravadas pelas câmeras de segurança. Sem imagens, a polícia tenta encontrar alguma impressão digital ou vestígio genético no local.

Coletamos alguns materiais que foram utilizados pelos bandidos e encaminhados para perícia papiloscópica. Nesta quinta-feira (28) a criminalista vai ao local para tentar coletar algum tipo de material genético" - Ricardo Mendes, delegado, - Ricardo Mendes, delegado,

Siga o TNOnline no Google News