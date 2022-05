Convivente bate na mulher e se esconde embaixo da cama

Da Redação

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (29), após agredir a esposa na cidade de Borrazópolis.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para o Hospital Municipal, por volta das 1h30, onde deu entrada uma mulher de 40 anos, vítima de agressão familiar, com vários ferimentos pelo corpo e com suspeita de fratura na mão.

Indagada pelos policiais o que teria ocorrido, ela relatou que vem sofrendo agressões e ameaças por parte de seu amásio há muito tempo. Inclusive, tem vários registros anteriores.

No sábado, ela chegou em sua residência e sofreu vários chutes na perna e no braço todos do lado esquerdo e também socos na cabeça, causando indícios de fratura na mão esquerda.

Diante dos fatos os policiais foram à residência e viram o autor no interior através da janela, e que rapidamente ele apagou as luzes. Foi ordenado diversas vezes para que saísse, porém não foi acatado.

Os policiais então, arrombaram a porta dos fundos e encontraram o autor escondido embaixo da cama.

Ele foi detido, encaminhado para laudo de lesão e posteriormente à 53ª DRP de Faxinal, para as providências de polícia judiciária.