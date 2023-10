Convidados mortos em festa de aniversário em Jandaia são identificados

Foram identificados as vítimas que morreram em um duplo homicídio registrado durante a madrugada deste domingo (29) em uma chácara localizada às margens da BR-369, Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

O primeiro a falecer foi Thiago Rafael Costa Lopes, de 36 anos. Ele foi a óbito ainda no local da festa, dentro de um carro. A segunda vítima foi Luiz Felipe da Costa, de 21 anos, que, segundo a Defesa Civil, faleceu no Hospital Nossa Senhora de Fátima.

O aniversariante também foi baleado, mas as equipes de socorro atenderam ele e o encaminharam para um hospital.

Os autores dos disparos não foram localizados. O caso é investigado pela Polícia Civil.

