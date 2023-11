Conveniência de posto de combustíveis é furtada em São Pedro do Ivaí

A conveniência de um posto de combustíveis foi furtada durante a madrugada desta segunda-feira (27) em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí. O estabelecimento, que fica localizado na Avenida José Eugênio Irineu, no centro da cidade, teve a porta de Blindex arrombada e em seguida foi furtado.

Segundo a Polícia Militar (PM) uma funcionária do posto, de 34 anos, afirmou que ao chegar no local, por volta das 6h, se deparou com a porta arrombada e, ao adentrar o estabelecimento, notou que R$ 350 haviam sido levados.

Ainda de acordo com os agentes, a mulher afirmou que há quatro câmeras de segurança na parte internas e outras quatro na parte externa, mas até o fechamento do B.O, a funcionária não tinha acesso aos equipamentos. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) um patrulhamento foi feito, mas nenhum suspeito havia sido localizado.

