'Conveniência' de Marilândia é alvo da PM e drogas são apreendidas

Duas pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos no início da noite desta sexta-feira (3), em Marilândia do Sul, no norte do Paraná, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Avenida Cerejeiras, área central da cidade. O imóvel, cuja fachada está identificada como uma "Conveniência 24 horas", era conhecido como ponto de tráfico de drogas.

continua após publicidade

A ação contou com equipes da Polícia Militar (PM) de Marilândia do Sul, Rio Bom e também do Canil. De acordo com as autoridades, na casa estavam presentes dois indivíduos: um maior e um menor de idade. Com a ajuda dos cães farejadores, foram localizadas 14,6 gramas de cocaína e 27,7 gramas de crack. Também foi apreendido cerca de R$ 520,20 em dinheiro trocado.

- LEIA MAIS: PRE recupera caminhonete furtada com contrabando de cigarros na PR-444

continua após publicidade

Ainda durante o andamento da ocorrência, os policiais perceberam um casal há aproximadamente 300 metros da residência em que o mandado era cumprido. As autoridades decidiram abordar os dois, e os suspeitos tentaram fugir para um terreno vazio. Eles foram alcançados pelos PMs e identificados. Trata-se de uma mulher maior de idade e o namorado dela, menor. A jovem assumiu a responsabilidade pelas drogas da casa.

Diante da situação, os dois maiores de idade foram presos e os dois menores apreendidos.

Siga o TNOnline no Google News