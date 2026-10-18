Contratação de mulheres atinge 55,4% e supera a de homens na região

As mulheres estão liderando as contratações no mercado de trabalho na região. Levantamento do TNOnline revela que entre janeiro e agosto deste ano foram 1.301 postos de trabalho ocupados por mulheres o que representa 55,4% do total contra 1.044 vagas preenchidas por homens (44,5%). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), referentes a Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, Jandaia do Sul e Mauá da Serra.

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O município com maior saldo de contratações femininas é Arapongas, com 822 vagas preenchidas por mulheres, patamar superior às 768 oportunidades ocupadas por homens no mesmo período. Na sequência aparece Apucarana que contabilizou um saldo de 266 novos postos de trabalho para elas, contra 100 vagas formais garantidas pelo público masculino no acumulado entre janeiro e agosto.

PERFIL GERAL



O mapeamento detalha o perfil geral dos trabalhadores (homens e mulheres) que conquistaram um lugar no mercado formal nesses municípios, evidenciando uma forte tendência de absorção de profissionais mais jovens e com escolaridade intermediária. A faixa etária que mais garantiu vagas com carteira assinada foi a de 18 a 24 anos, acumulando um saldo positivo de 1.336 contratações no período analisado. Em seguida, o mercado abriu portas para quem tem até 17 anos, gerando 925 postos de trabalho. Quando o recorte avalia o grau de instrução, o ensino médio completo lidera de forma absoluta a preferência dos empregadores, concentrando o maior saldo da região com 1.774 vagas preenchidas. O levantamento também aponta saldos positivos para trabalhadores com o ensino médio incompleto, que ocuparam 347 postos, e para profissionais com o ensino superior completo, responsáveis pelo preenchimento de 117 vagas.

No que diz respeito aos grandes grupos de ocupação, atividades ligadas à prestação de serviços e ao atendimento direto ao público se destacaram na geração de empregos. O setor de trabalhadores de serviços administrativos encerrou os oito primeiros meses do ano com um saldo positivo de 396 postos. A área que engloba os profissionais das ciências e das artes também apresentou um desempenho robusto, contabilizando 257 novas admissões formais. Mantendo a tradição de forte empregabilidade, o segmento de trabalhadores dos serviços, focado em vendedores do comércio em lojas e mercados, garantiu a criação de 204 novos empregos com carteira assinada, consolidando a diversidade econômica das cidades avaliadas.

