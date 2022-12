Contrariando orientação médica casal retira criança de UTI Neonatal

Da Redação

Na tarde de sexta-feira (23), a Polícia Militar (PM) foi acionada ao Instituto de Saúde Bom Jesus em Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná, onde um casal residente em Faxinal queria retirar um recém-nascido da UTI neonatal sem alta médica.

De acordo com o boletim de ocorrência, no hospital em contato com a recepção a equipe policial foi informada que foi acionado o Conselho Tutelar e que o conselheiro de plantão recusou o atendimento, e que declarou no telefone "não ser função do Conselho Tutelar atuar no presente caso”.

Os policiais preocupados com o risco de vida da recém-nascida, acionou o Conselho Tutelar que não recusou atender, porém não compareceu ao hospital até o desfecho final da ocorrência.

Em contato com a médica da UTI Neonatal, ela relatou aos policiais na presença dos pais, que a recém-nascida teria o tratamento concluído no dia seguinte (24/12) e que a interrupção do tratamento traria possíveis risco futuro (sequelas) à saúde do bebê recém-nascido.

Mesmo ciente dos riscos, o pai relatou aos policiais que sua espiritualidade dizia que sua filha estava curada e que também estava tendo muitos gastos com deslocamento de Faxinal a Ivaiporã.

A mãe acompanhou toda conversa e presenciou as orientações da médica e mesmo assim declarou que iria retirar sua filha do hospital conforme a vontade de seu marido.

Os policiais perguntaram a médica se havia risco de morte atual ou iminente em decorrência do não tratamento e a médica, declarou que não.

Assim sendo, como não havia risco de morte, bem como diante da ausência do Conselho Tutelar, a médica decidiu entregar a criança aos pais mediante assinatura de documento.

No documento constatava as orientações e os pais se responsabilizaram por suas ações de livre e espontânea vontade, e decidiram retirar sua filha do hospital contrariando todas as orientações médicas.

