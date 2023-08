Contrabandista de cigarros provoca acidente ao fugir da PM

Um homem foi preso em flagrante depois de tentar fugir de abordagem da Polícia Militar (PM) com um carro abarrotado de cigarros contrabandeados do Paraguai nesta quarta-feira (9),em São João do Ivaí, no centro-norte do Paraná.



continua após publicidade

A ocorrência teve início na PR-082 e terminou na Avenida Alves Costa, no perímetro urbano, após bater o carro que ele dirigia, um Hyundai Santa Cruz, contra um VW Gol.

-LEIA MAIS: PCPR de Ivaiporã prende investigado de tentativa de homicídio

continua após publicidade

De acordo com as informações, a Agência Local de Inteligência (ALI) da 6ª CIPM recebeu denúncia de que um carro com cigarros contrabandeados do Paraguai estaria na rodovia e passaria pelo trevo que faz a ligação da PR-082 com a PR-369.

De posse das informações, policiais da região seguiram em apoio a equipe de São João do Ivaí e quando se deslocavam pela rodovia sentido São Pedro do Ivaí e se depararam com o carro suspeito na curva do caixão.

Os policiais deram sinais de abordagem para o motorista parar, mas ele não obedeceu e acelerou entrando na cidade.

continua após publicidade

O carro foi acompanhado pelas viaturas na Av. Itaipu e na Av. José Alves Costa colidiu com um Gol que era ocupado por quatro pessoas, inclusive, duas crianças.

As vítimas foram encaminhadas aos Hospital Municipal de São João do Ivaí, a princípio, com ferimentos sem gravidades.

Siga o TNOnline no Google News