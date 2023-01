Contorno de Jandaia do Sul: confira horários de detonações de rochas

Da Redação

Equipes da concessionária responsável pela obra estarão fazendo os bloqueios

A concessionária Viapar informa que irão ocorrer 03 detonações de rochas nas obras do Contorno Rodoviário em Jandaia do Sul, nesta quarta-feira, 18.

Às 11h ocorrerão duas detonações, nos arredores da Estrada São João. Às 15h ocorrerá uma detonação, também nos arredores da Estrada São João, mas com interrupção durante 15 minutos (estimado) do tráfego da BR-376, entre o km 219 e o km 220, por motivos de segurança.

Equipes da concessionária responsável pela obra estarão fazendo os bloqueios e as divulgações necessárias.

A obra

Retomadas em fevereiro de 2022, as obras do contorno de Jandaia do Sul envolvem centenas de trabalhadores de empreiteira contratada pela Viapar e estão na fase de limpeza, terraplenagem e drenagem. A pedra fundamental foi lançada em setembro de 2021. Com o fim dos contratos, o início da obra acabou atrasando. A construção está prevista em acordo judicial firmado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e a Viapar.

