Container Vida Marinha encanta alunos de Ivaiporã; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Alunos da rede municipal de ensino de Ivaiporã estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida marinha por meio do projeto Container Vida Marinha. Os containers estão instalados em frente ao Parque Ambiental Jardim Botânico desde segunda-feira e as apresentações vão até quarta-feira (17). Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

O projeto apresentado pelo Biólogo Luiz Portela é um museu itinerante que fica dentro de dois containers e oferece aos alunos um laboratório com exposição de animais marinhos.

Segundo o biólogo, além de ouvirem curiosidades, as crianças podem observar também o acervo que é composto por animais que foram mortos em redes de pescadores, vítimas de derramamento de petróleo, acidentalmente ou encontrados na praia. “A principal função nossa é a educação ambiental e preservação do meio marinho. Todo ar que respiramos vem de lá praticamente. Sem as algas nós não vamos poder sobreviver. Então é importante que eles respeitem o mar e a cidade deles”.

continua após publicidade .

Portela explica ainda que a ideia do projeto dos containers surgiu da observação da filha dele. “Ela percebeu que faltava alguma coisa que encaixasse aquilo que eles veem nos livros em sala de aula com uma realidade. Não só aquele mundo virtual, mas uma parte prática”.

De acordo com a pedagoga da secretaria municipal de educação, Vanessa Bonfim Teixeira, o projeto tem também por objetivo ajudar na conscientização ambiental, colocando alunos em contato com animais que muitas vezes são vistos somente na internet, livros ou televisão. “Os biólogos também têm bastante dinâmica para lidar com as crianças, de uma forma bem criativa e eles estão adorando”, destacou.

Para a professora Adriana Bispo Ferreira uma estratégia diferente de ensino que atrai a curiosidade dos alunos. “Aqui de forma lúdica eles entendem como é, tocando os animais, o formato que eles têm, é isso é muito importante”. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .













Siga o TNOnline no Google News