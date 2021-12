Consumo elevado pode afetar abastecimento em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilistrativa

A Sanepar informa que em razão da combinação da redução da vazão dos mananciais, altas temperaturas e consumo elevado, os reservatórios de água de Ivaiporã estão operando com nível mínimo, nesta sexta-feira (24). Por causa disto pode ocorrer falta de água temporária ou baixa pressão na cidade. Técnicos trabalham para estabilizar o sistema.

continua após publicidade .

A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer na madrugada de sábado (25). A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.